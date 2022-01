Vainqueur du tournoi de Melbourne, l’Espagnol veut vivre une belle saison 2022.

« Ce que j’ai­me­rais le plus, c’est rester en bonne santé toute la saison, pouvoir concourir à 100% sans subir d’in­ter­rup­tions dues à des bles­sures. J’ai eu une très bonne semaine d’en­traî­ne­ment et c’est ce qui me donne le plus de satis­fac­tion. Mes entraî­ne­ments étaient bien meilleurs que mes matchs. Cela veut dire que le niveau de jeu est là et qu’il faut que j’ar­rive à le traduire en compé­ti­tion. J’ai juste besoin de temps sur le court »