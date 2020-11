Dans un entretien remarquable accordé à nos confrères du Corriere Della Serra, le quotidien de référence milanais, Rafael Nadal se livre comme rarement sur sa vie, son enfance, ses amis. Visiblement, il connait très bien le journaliste qu’il a invité sur son île.

Du coup, cet entretien est une pépite qui confirme que Rafael Nadal reste un personnage unique dans ce « cirque » mondial du tennis professionnel. Interrogé sur ses tics, Rafael Nadal réfute l’idée de la superstition. Pour lui, cela va bien au délà de cette idée : « Je ne suis pas superstitieux, sinon je changerais de rituel à chaque défaite. Je ne suis même pas esclave de la routine : ma vie change tout le temps, toujours autour, et la compétition est très différente de l’entraînement. Ce que vous appelez tics est une façon de mettre de l’ordre dans ma tête, pour moi qui suis normalement très désordonné. Ils sont le moyen de concentrer et de faire taire les voix à l’intérieur. Ne pas écouter la voix qui me dit que je vais perdre, ou la voix encore plus dangereuse qui me dit que je vais gagner ».