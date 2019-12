Ce vendredi, ce sera déjà la « rentrée » pour Rafael Nadal. L’Espagnol affrontera à 16H Karen Khachanov. Depuis quelques semaines, Rafa ne s’est pas ménagé dans son académie à Manacor en terme de doses de séances. Avant d’affronter le géant Russe, le numéro 1 mondial s’est donc exprimé sur ses objectifs pour 2020 dans le cadre d’une conférence de presse organisée pour la Mubadala Cup. « Je me concentre uniquement sur le travail quotidien et je veux rester compétitif. Cela me donnera l’occasion de me battre pour les grands titres, même s’il est évident que ce serait incroyable de gagner vingt tournois du Grand Chelem, mais si ça ne vient pas, rien ne se passera car j’aurai tout donné « , les années passent et le discours de l’Espagnol est toujours le même, jamais un mot pour faire le buzz et surtout beaucoup d’humilité. Après l’exhibition d’Abu Dabi, Rafael Nadal va revenir en Espagne pour passer Nöel en famille, ce qui n’a pas toujours été le cas chaque année.