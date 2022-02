Lors de l’évé­ne­ment « L’important, la santé » orga­nisé au sein de son académie, Rafael Nadal a donné les secrets de sa longé­vité. Il a notam­ment fait des décla­ra­tions très inté­res­santes sur la notion « d’échec ». Pour le Majorquin, sa capa­cité à encaisser les défaites en les dédra­ma­ti­sant lui a permis de durer.

« C’est impor­tant d’avoir une vraie humi­lité inté­rieure, pas une fausse humi­lité, d’ac­cepter que ça ne se passe pas toujours bien, on tolère mieux les mauvais moments. L’une des clés pour que je continue à jouer au tennis aujourd’hui, c’est que j’ai toléré le succès et l’échec dans de la même manière. Rien n’est si fantas­tique et rien n’est si terrible ; il y a de bons et de mauvais moments. Sur le plan émotionnel, il faut main­tenir une ligne médiane », a expliqué l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.