Comme à Roland‐Garros, Rafael Nadal est le maître à Monte‐Carlo. En écra­sant Grigor Dimitrov jeudi (6–1, 6–1), le « Taureau de Manacor » s’est qualifié pour son 16ème quarts de finale sur le Rocher. Hormis sa première parti­ci­pa­tion en 2003, il a toujours été au moins dans les 8 derniers joueurs du tournoi. Il bat son propre record en Masters 1000 car il compte aussi 15 quarts de finale à Rome, et même 14 à Madrid comme Novak Djokovic dans la capi­tale italienne. Si Roger Federer en cumule 13 à Indian Wells, il est le co‐recordman avec Jimmy Connors du nombre de présences (17) en quarts sur un tournoi ATP, depuis le début de l’ère Open. Le Suisse fait très fort car il a réalisé cette perfor­mance dans 3 tour­nois dont un Grand Chelem : Wimbledon, Halle et Balle. Jimmy Connors a lui brillé à l’US Open. À bientôt 35 ans, Rafael Nadal a de fortes chances de faire au moins aussi bien que Federer et Connors…

