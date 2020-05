C’est une information assez surprenante, mais qui fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Pyrénées. Un article du journal économique Expansion dévoile le gouvernement idéal pour l’Espagne et dans celui-ci apparaît le nom de Rafael Nadal comme « ambassadeur de l’Espagne à l’étranger ». Son auteur, Manuel del Pozo, propose un gouvernement technocratique avec des personnalités de la société espagnole. Il commence en expliquant son idée : « L’Espagne est confrontée au plus grand défi de son histoire récente. Reconstruire un pays que la pandémie a laissé socialement et politiquement fragmentée et dans une situation économique difficile : 150 000 entreprises ont fait faillite, un million de personnes supplémentaires sont au chômage… Nous avons besoin des esprits les plus brillants pour nous sortir de cette impasse. Il s’agirait de mon propre gouvernement pour la reconstruction. C’est une idée utopique, mais il n’est pas encore interdit de rêver. »

Le journaliste ibérique développe ensuite pourquoi le Majorquin serait le meilleur ambassadeur pour son pays : « Rafa Nadal donne une impulsion sans précédent à l’image de l’Espagne dans le monde. Son humilité en tant que personne et sa grandeur en tant que sportif font de lui un ambassadeur de luxe pour le pays. Mais Nadal devrait surtout continuer à nous donner de la joie en gagnant encore plusieurs titres du Grand Chelem. » Si cette proposition est avant tout utopique, elle donnera peut-être des idées de reconversion à l’homme aux 19 titres du Grand Chelem.