Forfait pour l’US Open qui aura lieu du 31 août au 13 septembre, Rafael Nadal n’a voulu prendre aucun risque sanitaire en s’envolant pour les États-Unis. De plus, l’Espagne, son pays, a été particulièrement touché par le coronavirus ce qui a pu faire peur au numéro 2 mondial. D’ailleurs, un documentaire qui sera diffusé sur la télévision espagnole « Go Spain » va traiter de l’après confinement où le Majorquin et son académie seront notamment à l’honneur. Certaines déclaration du roi de la terre battue ont fuité et on peut se rendre compte que le confinement l’a particulièrement marqué : « Comme pour tout le monde, le confinement m’a plombé, mais j’en ai aussi pris un côté positif : le temps que j’ai pu avoir pour réfléchir à la façon dont nous pouvons mieux faire les choses et comment nous pouvons construire le monde que nous voulons », a déclaré un Rafael Nadal un brin philosophe.