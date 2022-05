Après l’in­quié­tude, place à l’op­ti­misme pour Rafael Nadal.

Dimanche, AS révé­lait qu’il avait décidé de s’en­voler pour Paris mercredi. Un peu plus de 24 heures plus tard, le « taureau de Manacor » a confirmé cette information.

L’homme aux 21 titres du Grand Chelem a publié une photo de son entraî­ne­ment du jour, où il a l’air d’aller mieux, même s’il a appa­rem­ment éviter de trop se déplacer durant la séance.

« Aujourd’hui à Majorque, à la Rafa Nadal Academy. Nous nous voyons mercredi, Paris », c’est avec ce message que Rafa a rassuré tous ses fans.

A bientôt 36 ans, il ne veut sans doute plus manquer une seule occa­sion de jouer porte d’Auteuil, où a écrit une partie de sa légende.