Même si Rafa a expliqué que sa semaine avait été bonne malgré sa défaite en demi-finale face à Alexander Zverev, le joueur espagnol sait mieux que quiconque que pour être performant à Londres, il devra améliorer son jeu notamment du côté revers où il a été assez fébrile toute la semaine. Londres se jouera dans des conditions proches de celles de Paris, Rafa le sait et il a conscience du travail à accomplir notamment lors de cette petite semaine de préparation :« Il faut que je fasse quelques ajustements mais mon bilan est assez satisfaisant car j’ai répondu présent, j’étais au rendez-vous. J’ai une semaine devant moi et un peu plus même pour m’entraîner et je pense que je serai prêt au moment venu pour défendre vraiment mes chances. C’est plus sur le revers que j’ai fait quelques fautes inhabituelles. Il faut que je m’améliore à ce sujet. Il faut que je retrouve mes sensations sur le revers. Sur cette surface avec ma frappe, j’ai le sentiment parfois de manquer de puissance. A ce niveau, cela peut être vraiment difficile si je ne trouve pas la bonne longueur, si mon coup n’est pas assez agressif »