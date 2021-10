Dernier volet de la grande inter­view donnée par Rafael Nadal au maga­zine japo­nais. Cette fois, Rafa est nostal­gique, nostal­gique d’un tennis des années 70 qui était moins brutal et plus tactique : « A cette époque, la sensi­bi­lité et la tactique occupent une place impor­tante sur le court, c’était un critère de réus­site. Il y avait des échanges plus longs et il fallait plus construite ses points. Je trouve que cela manque dans le tennis moderne. Les courts en terre battue permettent encore de le faire, mais sur les courts en gazon et en dur cela est presque impos­sibles cat le tennis devient de plus en plus rapide. »