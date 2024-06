Si Roger Federer a tout récem­ment prononcé un discours passion­nant devant des étudiants diplômés d’une univer­sité dans le New Hampshire aux Etats‐Unis, Rafael Nadal s’est lui adressé comme chaque année aux élèves de son Académie à Majorque. Et dans des propos rapportés par AS, il a fait passer un message en racon­tant sa discus­sion avec son ancien grand rival suisse à l’oc­ca­sion de la dernière campagne publi­ci­taire de la marque fran­çaise de luxe Louis Vuitton.

« Il y a quelques mois, j’ai eu l’oc­ca­sion de visiter les Dolomites italiennes avec un bon ami et rival, Roger Federer. Là‐bas, dans les montagnes, nous avons eu une discus­sion très inté­res­sante sur un mot qui me semble très impor­tant : l’hé­ri­tage. Nous nous sommes tous les deux demandés : comment voulons‐nous que l’on se souvienne de nous dans quelques années ? Comment voulons‐nous que les géné­ra­tions futures nous voient ? Et nous étions tous deux très clairs sur la réponse. Oui, c’est très bien d’être reconnus pour nos succès, nos titres et nos records. Mais ce n’est que tempo­raire, car au cours de l’his­toire, d’autres vien­dront proba­ble­ment les surpasser. Ce qui est impor­tant, c’est ce qui reste à jamais dans les mémoires. C’est pour­quoi Roger et moi sommes d’ac­cord pour dire que nous aime­rions que l’on se souvienne de nous comme des gens bien »