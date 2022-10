Parti préci­pi­tam­ment de la Laver Cup après son double avec Roger Federer à cause de la gros­sesse compli­quée de sa femme, Rafael Nadal, qui a révélé qu’il souf­frait toujours de sa déchi­rure muscu­laire aux abdo­mi­naux lors de l’US Open, a fina­le­ment repris le chemin de l’en­traî­ne­ment ce vendredi au sein de son académie.

Inscrit sur le Masters 1000 de Paris (du 31 octobre au 6 novembre) et d’ores et déjà qualifié pour le Masters de Turin (du 8 au 12 novembre), le Majorquin semble bien décidé à finir la saison en beauté en essayant de remporter deux tour­nois qui demeurent toujours absents de son immense palmarès.

En plus des photos postées sur son compte Instagram, l’homme aux 22 tour­nois du Grand Chelem a publié un message fort et qui en dit long sur son humi­lité et sa moti­va­tion sur cette fin de saison : « Je travaille toujours avec un objectif. Et cet objectif est de m’amé­liorer en tant que joueur et en tant que personne. »

Il reste donc trois semaines à Rafa pour arriver à Paris dans la meilleure forme possible. Un temps qui semble suffi­sant à condi­tion bien sûr de rester en bonne santé.