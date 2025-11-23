Après avoir dévoilé sa finale préférée à Roland‐Garros, Rafael Nadal a cette fois désigné son plus beau point Porte d’Auteuil sur l’en­semble de sa carrière.

Et alors qu’il avait le choix entre quatre propo­si­tions (voir vidéo ci‐dessous), l’homme aux 14 coupes des Mousquetaires a choisi un passing phéno­ménal en bout de course face à son compa­triote, David Ferrer, lors de l’édi­tion 2005, date de son premier sacre sur la terre battue parisienne.

Which of these four iconic points does Rafa consider his best ?



🔸vs Djokovic (2021 semi‐final)

🔸vs Wawrinka (2017 final)

🔸vs Federer (2011 final)

🔸vs Ferrer (2005 quarter‐final) pic.twitter.com/5rpUyLjT9M — Roland‐Garros (@rolandgarros) November 19, 2025

« Pour moi, c’est le dernier point, face à David, en 2005. C’était à un moment très impor­tant du match. C’était un coup diffi­cile et je reve­nais d’une posi­tion compli­quée. Cela me rappelle à quel point j’étais rapide à cette époque », a notam­ment déclaré Rafa pour le compte Twitter du Grand Chelem parisien.