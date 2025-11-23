Après avoir dévoilé sa finale préférée à Roland‐Garros, Rafael Nadal a cette fois désigné son plus beau point Porte d’Auteuil sur l’ensemble de sa carrière.
Et alors qu’il avait le choix entre quatre propositions (voir vidéo ci‐dessous), l’homme aux 14 coupes des Mousquetaires a choisi un passing phénoménal en bout de course face à son compatriote, David Ferrer, lors de l’édition 2005, date de son premier sacre sur la terre battue parisienne.
Which of these four iconic points does Rafa consider his best ?— Roland‐Garros (@rolandgarros) November 19, 2025
🔸vs Djokovic (2021 semi‐final)
🔸vs Wawrinka (2017 final)
🔸vs Federer (2011 final)
🔸vs Ferrer (2005 quarter‐final) pic.twitter.com/5rpUyLjT9M
« Pour moi, c’est le dernier point, face à David, en 2005. C’était à un moment très important du match. C’était un coup difficile et je revenais d’une position compliquée. Cela me rappelle à quel point j’étais rapide à cette époque », a notamment déclaré Rafa pour le compte Twitter du Grand Chelem parisien.
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 15:45