Rafael Nadal a accordé une inter­view radio à un media local. Rafael souvent clas­sique dans ses réponses est allé un peu plus loin cette fois‐ci notam­ment sur le sujet récur­rent du GOAT ou encore sur la Next Gen qui n’en n’est plus une.

« À l’heure actuelle, le joueur le mieux placé pour terminer avec le plus grand nombre de titres en Grand Chelem est Novak Djokovic. Vous n’avez qu’à voir où se trouve RF et où je suis, pendant qu’il est en compé­ti­tion et en pleine forme. C’est la réalité à partir de main­te­nant. On verra ce qu’il se passera dans quelques mois, mais en ce moment s’il y a clai­re­ment un favori, c’est lui. » a expliqué le Majorquin