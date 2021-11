Au cours d’une conver­sa­tion avec l’an­cien cham­pion du monde de Formule 1, Nico Rosberg, sur son yacht, à Monaco, Rafael Nadal a une nouvelle fois abordé le thème de la force mentale. S’il recon­naît qu’il a lui aussi des doutes, son inter­lo­cu­teur lui a demandé de quel bois était fait Novak Djokovic. Et la réponse du Majorquin en dit long.

« Il est peut‐être plus une machine en termes de menta­lité. Mais je suis sûr qu’il a aussi ses doutes. Nous avons des carac­tères diffé­rents. Les deux choses sont bonnes, et vous devez trouver votre voie. C’est mon point de vue. Il n’y a pas qu’une seule façon d’avoir du succès, ou d’ac­com­plir ses rêves. Il y a diffé­rentes façons et vous devez trouver la vôtre. »