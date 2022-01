Vainqueur sans trem­bler de Ricardas Berankis cette nuit pour son entrée en lice sur le tournoi de Melbourne, Rafael Nadal a forcé­ment été inter­rogé sur l’af­faire Novak Djokovic lors de sa confé­rence de presse d’après match. Et le Majorquin n’épargne pas vrai­ment son rival.

« Ce qui se passe n’est bon pour personne. Je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé et je ne peux donc pas avoir une opinion arrêtée. Je me sens mal pour lui mais Novak connais­sait les condi­tions à l’avance. Il est normal que les gens en Australie soient frus­trés. Ils ont subi des confi­ne­ments très durs, les gens ne pouvaient pas se déplacer d’un État à l’autre. C’est un adulte qui prend ses propres déci­sions et doit en assumer les conséquences. »