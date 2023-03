Alors que l’édi­tion 2023 du tournoi d’Indian Wells doit débuter ce mercredi 8 mars, la liste des prin­ci­paux joueurs absents sur ce premier Masters 1000 de la saison est assez conséquente.

Outre les forfaits plus ou moins prévus de Rafael Nadal (blessé) et de Novak Djokovic (interdit de terri­toire car non‐vacciné contre le Covid), six autres membre du top 50 mondial ne seront pas présents dans le désert californien.

À savoir l’an­cien vain­queur en Grand Chelem, Marin Cilic, le dernier fina­liste de Wimbledon, Nick Kyrgios, ainsi que Sebastian Korda, David Goffin, Jenson Brooksby et le Français Benjamin Bonzi. S’il ne fait plus partie des 50 meilleurs joueurs du monde depuis sa bles­sure à la hanche contractée il y a six mois, on peut aisé­ment rajouter Reilly Opelka qui aurait pu faire très mal à ses adver­saire sur ce type de tournoi.

C’est une petite héca­tombe même si le tableau reste malgré tout très solide comme vous pouvez le voir ci‐dessous :