Dans une inter­view accordée à Métro, Rafael Nadal revient sur sa carrière et sur l’idée de jouer encore au moins deux années voire plus si son corps le permet.

Mais c’est surtout un passage sur sa riva­lité avec Novak Djokovic qui risque d’émou­voir les fans du Serbe…

Sur le fameux sujet des records, l’Espagnol est très clair : « Novak semble obsédé par ça, et même très concentré sur ce sujet. Moi, je ne suis pas du tout foca­liser sur les records et tout ce qui va avec. Pour Novak Djokovic cela est impor­tant, d’ailleurs, il en parle souvent, et je suis content pour lui mais person­nel­le­ment ce n’est pas du tout ma façon de construire ma carrière. »