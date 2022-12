Omniprésent dans les médias en cette fin d’année, Rafael Nadal a accordé une longue inter­view au journal AS où il a notam­ment parlé de son grand rival et ami, Roger Federer, avec qui il est régu­liè­re­ment en contact.

« Il est heureux, profite de la vie, est ravi. Nous nous parlons régu­liè­re­ment. Nous avons une très bonne rela­tion et il fait des choses. Il était à Tokyo et dans d’autres endroits. Je lui ai parlé régu­liè­re­ment et il va bien, vrai­ment, il a juste besoin de faire soigner son genou. »