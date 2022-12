Rafael Nadal a été élu sportif de l’année par le quoti­dien espa­gnol As. Evidemment très heureux de rece­voir ce prix, Rafa a dit quelques mots sur le podium, des mots qui confirment que 2023 sera une saison encore très intense pour lui car il a visi­ble­ment des objec­tifs élevés.

« Je tiens tout parti­cu­liè­re­ment à remer­cier AS, l’un des prin­ci­paux jour­naux du monde du sport en Europe et en Espagne, pour avoir consi­déré que je pouvais prétendre à ce prix. Je suis très enthou­siaste. Nous devrons décou­vrir petit à petit comment la saison commence, il y a toujours des doutes sur la façon dont elle va se dérouler. Je les ai eus quand j’avais 20 et 22 ans, à 36 ans et demi main­te­nant… C’est un cadeau d’être compé­titif une année de plus et je profite de chaque jour et de la possi­bi­lité de conti­nuer à concourir »