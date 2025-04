Le 4 mai prochain, Jannik Sinner aura terminé de purger sa peine de suspen­sion, en accord avec l’AMA (Agence Mondiale Antidopage). Une situa­tion qui a déchainé les passions dans la commu­nauté du tennis. Si Rafael Nadal a soutenu le numéro un mondial récem­ment, il a une nouvelle fois estimé que le triple cham­pion en Grand Chelem était innocent.

« Je n’ai pas d’opi­nion claire, tout d’abord parce que je ne dispose pas de toutes les infor­ma­tions. Je crois à 100 % que Jannik est inno­cent. Je ne pense pas du tout que Jannik ait voulu faire quelque chose qui n’est pas auto­risé, donc je crois à 100% en Jannik. De mon point de vue, je ne crois vrai­ment pas que Jannik, parce qu’il est le numéro un mondial, ait reçu un trai­te­ment diffé­rent de celui d’une autre personne, de mon point de vue et de ma compré­hen­sion. Je crois vrai­ment au processus, j’ai passé tous les tests pendant 20 ans, j’ai vu à quel point les choses sont strictes pour chaque mouve­ment… et je crois au processus. Je ne peux pas dire autre chose et je ne peux pas penser autre­ment parce que, sinon, je pense­rais que nous ne sommes pas dans un monde juste, et je crois vrai­ment que nous sommes dans un monde juste dans cette affaire », a confié le taureau de Manacor, au micro de CNN.