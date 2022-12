Rafael Nadal recevra ce mardi à 19h30 lors d’une céré­monie au Palace Hôtel de Madrid le pres­ti­gieux prix AS du Sport, pour la sixième fois de sa carrière.

Vainqueur en 2022 d’un ATP 250 (Melbourne), d’un ATP 500 (Acapulco) et de deux nouveaux tour­nois du Grand Chelem (l’Open d’Australie et Roland‐Garros), le Majorquin a été préféré à son compa­triote, devenu plus le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Carlos Alcaraz, titré deux fois en ATP 500 (Rio de Janeiro et Barcelone), deux fois en Masters 1000 (Miami et Madrid) et pour la première fois en Grand Chelem (l’US Open).

A 36 ans, Rafa n’est pas encore prêt à lâcher défi­ni­ti­ve­ment sa couronne.