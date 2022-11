Lors d’une confé­rence de presse orga­nisée à Bogota en Colombie avant un nouveau match d’ex­hi­bi­tion face à Casper Ruud, Rafael Nadal a souligné l’im­por­tance de ses plus grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, pour expli­quer sa longévité.

« Entre Novak, Roger et moi, nous nous sommes poussés les uns les autres, nous avons été exigeants et d’une certaine manière, ce n’était jamais assez. Nous devons toujours faire plus d’ef­forts et c’est ce que nous faisons. La compé­ti­tion nous a amenés tous les trois à ces niveaux d’exi­gence mentale, physique et tennis­tique et c’est proba­ble­ment l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je suis resté au plus haut niveau », a déclaré l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.