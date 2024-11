J‑10 avant le début des phases finales de la Coupe Davis à Malaga, où Rafael Nadal mettra un terme à sa carrière.

S’il n’est pas certain d’être aligné par son capi­taine, David Ferrer, l’homme aux 14 Roland‐Garros fait en sorte d’être prêt pour son ultime tournoi.

La preuve avec cette vidéo postée dans sa story Instagram, dans laquelle la légende espa­gnole semble en forme.

Rafa at prac­tice, ahead of the Davis Cup Finals 💪🇪🇸🔥



📸 Rafael Nadal IG Story pic.twitter.com/kMJW9VisQ7