Rafa Nadal sigue traba­jando en la Academia.



Su inten­ción es estar en Roma y a esta hora lo más probable es que SÍ juegue en Italia. Aún así, no forzará su cuerpo para llegar a Roland Garros al 100%.



No estar en París, ahora mismo, no es opción para el Team Nadal.