La série‐documentaire tant attendue en quatre épisodes sur Rafael Nadal, « Rafa », est sortie il y a quelques heures sur la plateforme américaine, Netflix.
Suivi par une caméra pendant des mois avant la fin de sa carrière, l’Espagnol se dévoile dans son intimité avec parfois quelques prises de parole sincères et osées. C’est notamment le cas de celle‐ci concernant son record à Roland‐Garros comparé à celui de son ancien grand rival, Novak Djokovic.
🗣️ Rafael Nadal 🇪🇸 via Netflix : « Je pense qu’il sera plus difficile de battre ce record à #RolandGarros que celui des 24 Grands Chelems de Djokovic. Si je devais parier de l’argent, je dirais qu’il faudra plus de temps pour dépasser 14 Roland‐Garros que 24 Grands Chelems. » pic.twitter.com/RUSZYTOJzW— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 30, 2026
« Je pense qu’il sera plus difficile de battre mon record de 14 titres à Roland‐Garros que celui des 24 Grands Chelems de Djokovic. Si je devais parier de l’argent, je dirais qu’il faudra plus de temps pour dépasser 14 Roland‐Garros que 24 Grands Chelems. »
Une déclaration qui risque de diviser les fans même si Nadal n’est sans doute pas loin de la vérité.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 16:02