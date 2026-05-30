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Nadal est caté­go­rique : « Mon record de 14 titres à Roland‐Garros sera plus diffi­cile à battre que les 24 Grands Chelems de Djokovic »

Par
Thomas S
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La série‐documentaire tant attendue en quatre épisodes sur Rafael Nadal, « Rafa », est sortie il y a quelques heures sur la plate­forme améri­caine, Netflix. 

Suivi par une caméra pendant des mois avant la fin de sa carrière, l’Espagnol se dévoile dans son inti­mité avec parfois quelques prises de parole sincères et osées. C’est notam­ment le cas de celle‐ci concer­nant son record à Roland‐Garros comparé à celui de son ancien grand rival, Novak Djokovic.

« Je pense qu’il sera plus diffi­cile de battre mon record de 14 titres à Roland‐Garros que celui des 24 Grands Chelems de Djokovic. Si je devais parier de l’argent, je dirais qu’il faudra plus de temps pour dépasser 14 Roland‐Garros que 24 Grands Chelems. »

Une décla­ra­tion qui risque de diviser les fans même si Nadal n’est sans doute pas loin de la vérité. 

Publié le samedi 30 mai 2026 à 16:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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