La série‐documentaire tant attendue en quatre épisodes sur Rafael Nadal, « Rafa », est sortie il y a quelques heures sur la plate­forme améri­caine, Netflix.

Suivi par une caméra pendant des mois avant la fin de sa carrière, l’Espagnol se dévoile dans son inti­mité avec parfois quelques prises de parole sincères et osées. C’est notam­ment le cas de celle‐ci concer­nant son record à Roland‐Garros comparé à celui de son ancien grand rival, Novak Djokovic.

🗣️ Rafael Nadal 🇪🇸 via Netflix : « Je pense qu’il sera plus diffi­cile de battre ce record à #RolandGarros que celui des 24 Grands Chelems de Djokovic. Si je devais parier de l’argent, je dirais qu’il faudra plus de temps pour dépasser 14 Roland‐Garros que 24 Grands Chelems. » pic.twitter.com/RUSZYTOJzW — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 30, 2026

« Je pense qu’il sera plus diffi­cile de battre mon record de 14 titres à Roland‐Garros que celui des 24 Grands Chelems de Djokovic. Si je devais parier de l’argent, je dirais qu’il faudra plus de temps pour dépasser 14 Roland‐Garros que 24 Grands Chelems. »

Une décla­ra­tion qui risque de diviser les fans même si Nadal n’est sans doute pas loin de la vérité.