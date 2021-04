Stefanos a expliqué que Rafael Nadal n’aime pas perdre et il a bien raison.

Les chiffres ne lui donnent plus tort d’au­tant qu’a­vant que Belgrade et Barcelone ne commencent Novak Djokovic et Rafael Nadal étaient à une égalité parfait dans ce domaine.

Depuis lundi, les choses ont donc changé. Nadal présente le meilleur bilan du circuit avec 1218 machs joués et 1013 victoires soit un pour­cen­tage de réus­site de 83,16% contre 83,05% pour le Serbe (1139 matchs, 946 victoires).

Sur terre‐battue, Rafa est bien sûr au dessus de tout avec 91,7% contre seule­ment 79,8% pour le numéro 1 mondial.

On le voit c’est vrai­ment le cas : Nadal déteste perde et comme il le dit aussi, il adore gagner, la défi­ni­tion clas­sique d’un champion.