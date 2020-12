Le compte de l’ATP, via sa chaîne Youtube, a publié une vidéo où une dizaine de joueurs sont interrogés sur un choix particulièrement difficile. En effet, on leur a demandé qui ils choisiraient pour « sauver leur vie sur un seul set ». Sans surprise, cela s’est joué entre les trois membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic même si ce sont ces deux derniers qui ont recueilli le plus de voix.

Ainsi, Andy Murray, Kei Nishikori, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman et Daniil Medvedev ont tous choisi le numéro 1 mondial tandis que Dominic Thiem, Felix Auger-Aliassime, Borna Coric, Alex de Minaur et Grigor Dimitrov ont préféré prendre l’Espagnol.

De son côté, Roger s’est fait choisir par trois joueurs dont Rafael Nadal (avec Stefanos Tsitsipas et Fabio Fognini) qui n’a pas hésité bien longtemps à répondre.