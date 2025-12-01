Alors que l’on vient d’ap­prendre le décès de la légende du tennis italien, Nicola Pietrangeli, à l’âge de 92 ans, plusieurs person­na­lités du monde du tennis ont logi­que­ment tenu à lui rendre hommage.

C’est notam­ment le cas de Rafael Nadal, qui parta­geait avec le double vain­queur de Roland‐Garros le même amour pour la terre battue.

Ho appena saputo della triste notizia della partenza di un grande del tennis italiano e mondiale.



Le mie più sentite condo­glianze a tutta la sua fami­glia, il suo figlio Filippo, e tutta la fami­glia del tennis italiano. DEP Nicola pic.twitter.com/rs1ql2vAU6 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 1, 2025

« Je viens d’ap­prendre la triste nouvelle du départ d’une grande figure du tennis italien et mondial. Je présente mes sincères condo­léances à toute sa famille, à son fils Filippo et à toute la famille du tennis italien. Repose en paix, Nicola », a écrit Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux.