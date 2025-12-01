Alors que l’on vient d’apprendre le décès de la légende du tennis italien, Nicola Pietrangeli, à l’âge de 92 ans, plusieurs personnalités du monde du tennis ont logiquement tenu à lui rendre hommage.
C’est notamment le cas de Rafael Nadal, qui partageait avec le double vainqueur de Roland‐Garros le même amour pour la terre battue.
Ho appena saputo della triste notizia della partenza di un grande del tennis italiano e mondiale.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 1, 2025
Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. DEP Nicola pic.twitter.com/rs1ql2vAU6
« Je viens d’apprendre la triste nouvelle du départ d’une grande figure du tennis italien et mondial. Je présente mes sincères condoléances à toute sa famille, à son fils Filippo et à toute la famille du tennis italien. Repose en paix, Nicola », a écrit Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux.
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 13:58