Nadal et le monde du tennis en deuil : « Je viens d’ap­prendre la triste nouvelle du décès d’une grande figure du tennis. Je présente mes sincères condo­léances à toute sa famille »

Thomas S
Par Thomas S

Alors que l’on vient d’ap­prendre le décès de la légende du tennis italien, Nicola Pietrangeli, à l’âge de 92 ans, plusieurs person­na­lités du monde du tennis ont logi­que­ment tenu à lui rendre hommage.

C’est notam­ment le cas de Rafael Nadal, qui parta­geait avec le double vain­queur de Roland‐Garros le même amour pour la terre battue. 

« Je viens d’ap­prendre la triste nouvelle du départ d’une grande figure du tennis italien et mondial. Je présente mes sincères condo­léances à toute sa famille, à son fils Filippo et à toute la famille du tennis italien. Repose en paix, Nicola », a écrit Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux. 

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 13:58

