Le tennis s’ef­face rapi­de­ment lors­qu’un tel drame ce produit.

Alors que l’Espagne est encore en train de compter ses morts (au moins 69 à l’heure où ces lignes sont écrites) et ses blessés suite à une terrible colli­sion entre deux trains survenue dans le sud de Madrid, Rafael Nadal a tenu à adresser ses condo­léances et son soutien aux familles des victimes.

Estoy siguiendo con mucha preo­cu­pa­ción y tris­teza el trágico acci­dente de tren en Toledo.



Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las fami­lias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encon­trar pala­bras en momentos así.



Todo mi cariño y mucha fuerza también a las… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 28, 2026

« C’est avec beau­coup d’in­quié­tude et de tris­tesse que je suis le tragique acci­dent de train survenu à Tolède. Je tiens à adresser une très chaleu­reuse pensée à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Il est diffi­cile de trouver les mots dans de tels moments. Toute mon affec­tion et beau­coup de courage égale­ment aux personnes bles­sées. J’espère de tout cœur qu’elles se réta­bli­ront rapi­de­ment », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros avec beau­coup de classe et de respect.