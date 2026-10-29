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Nadal et l’Espagne dévastés : « Il est diffi­cile de trouver les mots dans de tels moments. Je tiens à adresser une très chaleu­reuse pensée à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers »

Par
Thomas S
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Le tennis s’ef­face rapi­de­ment lors­qu’un tel drame ce produit.

Alors que l’Espagne est encore en train de compter ses morts (au moins 69 à l’heure où ces lignes sont écrites) et ses blessés suite à une terrible colli­sion entre deux trains survenue dans le sud de Madrid, Rafael Nadal a tenu à adresser ses condo­léances et son soutien aux familles des victimes. 

« C’est avec beau­coup d’in­quié­tude et de tris­tesse que je suis le tragique acci­dent de train survenu à Tolède. Je tiens à adresser une très chaleu­reuse pensée à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Il est diffi­cile de trouver les mots dans de tels moments. Toute mon affec­tion et beau­coup de courage égale­ment aux personnes bles­sées. J’espère de tout cœur qu’elles se réta­bli­ront rapi­de­ment », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros avec beau­coup de classe et de respect. 

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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