Le tennis s’efface rapidement lorsqu’un tel drame ce produit.
Alors que l’Espagne est encore en train de compter ses morts (au moins 69 à l’heure où ces lignes sont écrites) et ses blessés suite à une terrible collision entre deux trains survenue dans le sud de Madrid, Rafael Nadal a tenu à adresser ses condoléances et son soutien aux familles des victimes.
« C’est avec beaucoup d’inquiétude et de tristesse que je suis le tragique accident de train survenu à Tolède. Je tiens à adresser une très chaleureuse pensée à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Il est difficile de trouver les mots dans de tels moments. Toute mon affection et beaucoup de courage également aux personnes blessées. J’espère de tout cœur qu’elles se rétabliront rapidement », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros avec beaucoup de classe et de respect.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 12:12