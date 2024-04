Dans des propos rapportés sur le site de la compé­ti­tion, Rafael Nadal a expliqué son choix de parti­ciper à la prochaine Laver Cup (le tournoi d’ex­hi­bi­tion créé en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick, oppo­sant l’Europe au reste du monde), qui se tiendra du 20 au 22 septembre à Berlin.

« Je suis très heureux de jouer la Laver Cup à Berlin pour l’équipe euro­péenne. Je garde de très bons souve­nirs de mes expé­riences en Laver Cup, notam­ment toutes les émotions vécues à Londres il y a deux ans en jouant aux côtés de Roger pour la dernière fois (lorsque le Suisse a pris sa retraite, en septembre 2022, ndlr). À ce stade de ma carrière, je veux vrai­ment aller sur le court et tirer le meilleur parti de chaque oppor­tu­nité qui m’est offerte. Faire équipe est toujours une expé­rience incroyable et j’ai toujours apprécié, la compé­ti­tion est diffé­rente et exci­tante. J’ai hâte d’aller à Berlin et d’aider l’équipe euro­péenne à rega­gner la Laver Cup. »