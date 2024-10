Dans sa longue et trés inté­res­sante inter­view donnée à As, Rafael Nadal a tenu à défendre Sinner et Alcaraz. Pour lui, il n’y a pas de doute, ils vont parvenir à écrire une très belle page du tennis.

« Les choses sont cycliques et il est logique que lorsque se termine une époque au cours de laquelle trois joueurs ont réussi, tous les trois, plus que toute autre dans l’his­toire de notre sport, il est évident qu’une époque qui a été unique et spéciale pour de nombreuses raisons. Mais nous parlons d’une autre époque, quand arrive un joueur comme Carlos, qui compte quatre tour­nois du Grand Chelem. Jannik, deux. Chaque année, il y a des cham­pions et s’ils parviennent à rester à ce niveau, ils susci­te­ront égale­ment un grand intérêt. Au fil du temps, cet intérêt va croître pour des raisons évidentes, car les grandes stars et les grands person­nages ne se créent pas en deux jours. Ce qui les rend formi­dables, c’est qu’ils durent dans le temps et qu’ils arrivent à une époque qui trans­cende le sport, où les gens vont vrai­ment voir ces matchs, non seule­ment parce qu’ils aiment le tennis, mais aussi parce qu’ils vont voir les person­nages eux‐mêmes. Et cela, je suppose, prendra du temps, mais je suis convaincu que cela se produira »