Ces derniers jours, Rafael Nadal est très actif médiatiquement. Le Majorquin profite de la trêve et de ses quelques jours de vacances pour faire le tour des télés et journaux espagnols. Dernièrement, il s’est même exprimé pour les clients de son sponsor la Santander Private Banking. Interrogé sur le retour à la compétition de son grand rival Roger Federer, l’homme aux 13 Roland Garros s’en réjouis et en profite pour rappeler à tout le monde la puissance de sa rivalité avec lui.

« S’il récupère correctement et se sent prêt à s’entraîner normalement, je pense qu’il va revenir en force. Il n’a plus rien à prouver, il a déjà montré que chaque fois qu’il va bien, il peut jouer au plus haut niveau. Physiquement, il s’est (lui-même) maintenu en forme et s’il est capable de jouer sans douleur, je pense qu’il va revenir en forme pour la compétition. Je ne sais pas combien de temps il va continuer. Je pense que c’est aussi bon pour le tennis que Federer revienne avec un esprit combatif, et nous avons cette rivalité. Cela rend ce sport beaucoup plus vaste, en le regardant d’un point de vue global, pas de mon point de vue personnel. Je pense que cette rivalité est divertissante et excellente pour notre sport », a déclaré un Rafa presque impatient d’affronter une 41e fois Roger.