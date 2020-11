Lors de l’émission espagnole La Resistencia, Rafael Nadal a du donner son avis sur le futur retour de son ami Roger Federer en 2021. L’Espagnol comme la plupart des spécialistes est très optimiste : « Je vois qu’il s’entraîne déjà et je pense qu’il reviendra affûté. Jusqu’où peut-il aller ? Eh bien, vous ne pouvez pas le savoir et je ne pense pas que quiconque le puisse. C’est pareil me concernant (rires), donc c’est encore plus difficile de prédire l’avenir concernant Roger. Ces jours, nous avons beaucoup discuté, nous échangeons dans le cadre de notre rôle au sein du conseil des joueurs de tennis. La situation aujourd’hui est très difficile. Nous devons trouver des solutions. Il est donc logique que l’on puisse communiquer assez souvent afin de pouvoir faire des propositions qui permettront à notre circuit de fonctionner correctement en 2021 »