Bien qu’il soit rentré chez lui avant tous les autres de son court séjour à la Laver Cup afin de rester auprès de sa femme enceinte et hospi­ta­lisée, Rafael Nadal a trouvé le temps pour répondre à quelques ques­tions pour la radio espa­gnole Onda Cero. Et après être revenu sur son gros moment d’émo­tion aux côtés de Roger Federer lors de la céré­monie d’adieu, le Majorquin a égale­ment évoqué le jour où Federer l’a appelé pour lui annoncer la triste nouvelle.

« Il savait que j’étais dans un moment diffi­cile, que ma présence à la Laver Cup semblait presque impos­sible. Il a annoncé son retrait le 15, mais dix jours avant, il m’a appelé pour me dire ce qui allait se passer. C’était une conver­sa­tion diffi­cile, nous avons passé un quart d’heure à parler, il m’a expliqué comment s’étaient déroulés ses derniers mois et il a été franc avec moi en m’ex­pli­quant les raisons de sa déci­sion. À partir de ce moment, il m’a dit qu’il aime­rait beau­coup que je vienne jouer son dernier match ensemble, pour autant que la situa­tion me le permette. À l’époque, même lui n’était pas convaincu d’être prêt pour le match, jusqu’à ce que nous nous repar­lions et qu’il me dise qu’il serait heureux de jouer un match en double. Au final, j’ai eu la chance de pouvoir vivre ce moment, pour lui c’était un moment impor­tant et pour moi c’était un grand honneur. Si c’était impor­tant pour lui, pour moi c’était encore plus impor­tant et spécial. »