Comme Rafa se moque un peu de son clas­se­ment, et que Roland‐Garros sera encore un de ses objec­tifs majeurs, il est logique de se poser la ques­tion de savoir si l’Espagnol va préférer se reposer et faire l’im­passe sur Indian Wells et Miami tout en se prépa­rant tran­quille­ment chez lui, à Manacor, pour la saison sur terre battue.

Ce serait d’au­tant plus effi­cace que Rafa aime avoir une prépa­ra­tion pour Roland‐Garros assez dense où il a l’ha­bi­tude d’en­chaîner les tour­nois presque chaque semaine.

Il a déjà dépensé beau­coup d’énergie et vu d’où il revient avec son opéra­tion, alléger son programme et éviter le ciment toujours plus trau­ma­ti­sant que l’ocre semble être la meilleure option pour arriver à la Porte d’Auteuil dans les meilleures conditions.