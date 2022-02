Grâce à sa victoire contre Cameron Norrie ce dimanche à Acapulco, Rafael Nadal a remporté le 91e tournoi de sa carrière.

Il reste le quatrième joueur le plus titré de l’his­toire mais se rapproche encore un peu plus d’Ivan Lendl grâce à ce troi­sième trophée soulevé déjà cette année, après Melbourne, l’Open d’Australie et donc Acapulco.

Au vu de son début de saison épous­tou­flant, le Majorquin regarde sans doute encore plus haut avec Roger Federer et ses 103 titres, ou même le meilleur en la matière, Jimmy Connors, vain­queur de 109 tour­nois au cours de sa carrière.

Mais surtout, Rafa reprend un peu d’avance sur Novak Djokovic qui était sur le point de le rattraper au début de l’année. Il compte désor­mais 5 titres de plus que le Serbe, sacré 86 fois.