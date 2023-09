Absent du circuit depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier, Rafael Nadal, opéré au niveau du psoas en juin dernier, doit prendre son mal en patience. S’il ne sait toujours pas quand et à quel niveau il pourra rejouer, l’Espagnol a pour objectif de disputer une dernière saison au plus haut niveau.

Récemment inter­rogé par la chaîne espa­gnole Movistar, Rafa a notam­ment révélé qu’il n’avait quasi­ment pas regardé de tennis à la télé­vi­sion à l’ex­cep­tion des finales de Grand Chelem. Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé, « Vous ne regardez pas le tennis parce que cela vous fait mal de ne pas être en compé­ti­tion avec les meilleurs ? », voici sa réponse.

« Pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Je suis quel­qu’un qui tourne la page très vite, je ne suis pas de ceux qui pensent que je devrais être là. Cela ne me fait pas de mal : je regarde l’US Open et je n’ai pas mal au ventre parce que je n’y suis pas. Une autre chose est que si vous êtes là, vous avez perdu, vous avez été blessé et vous devez partir. Dans mon cas, il y a un moment où je suis en paix. Depuis un certain temps, je n’ai pas pu me rendre dans les endroits où j’au­rais voulu être, mais je vis natu­rel­le­ment et j’ac­cepte les choses comme elles viennent. À cause de problèmes physiques, je n’ai pas pu me rendre dans les endroits où j’au­rais voulu être, mais c’est ainsi. Je ne regarde pas beau­coup le tennis à cause de la décon­nexion pure et simple. J’ai vu la finale de l’US Open, j’ai vu la finale de Wimbledon, mais je regarde très peu parce que j’ai l’im­pres­sion qu’a­lors je ne serais pas complè­te­ment décon­necté. Quand on a fait quelque chose toute sa vie, il est diffi­cile de regarder un match de tennis pour se décon­necter. Vous finissez par analyser les choses et cela ne vous permet pas de vous déconnecter. »