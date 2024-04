Forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo et absent depuis le tournoi de Brisbane en janvier où il avait fait son retour après quasi­ment un an sans jouer, Rafael Nadal a évoqué un problème à l’ab­domen.

Au micro de la Movistar+, l’Espagnol s’est confié sur sa situa­tion actuelle.

« Malheureusement, mon corps ne me le permet pas. J’ai vécu une année et demie compli­quée. La vérité, c’est que tout devient diffi­cile, je fais des efforts tous les jours, d’ailleurs je reviens de l’en­traî­ne­ment. J’ai des choses à régler et la réalité est que, pour le moment, je ne ne suis pas prêt. Honnêtement, sur le plan personnel, tout va bien, mais sur le plan profes­sionnel, c’est diffi­cile. En fin de compte, il faut mettre en balance tout ce qui s’est passé dans ma carrière. Dans les mauvais moments, on se rappelle aussi qu’on a vécu des choses qu’on n’au­rait jamais rêvé de vivre et je continue à essayer, mais c’est vrai que la situa­tion est compliquée ».