Avant le début de l’année 2022, Novak Djokovic semblait être le mieux placer dans la course aux titres du Grand Chelem. Mais fina­le­ment, Rafael Nadal a frappé un énorme coup en rempor­tant l’Open d’Australie et Roland‐Garros, et portant donc son total à 22 sacres contre 20 chacun pour Nole et Roger Federer. Pourtant, le Majorquin désigne Djokovic comme le favori dans cette bataille qui va animer leur fin de carrière respective.

« Tout peut arriver. Il est clair que Novak est le mieux placé pour finir avec le plus de titres du Grand Chelem cela car il n’a aucun problème physique et il est à un niveau spec­ta­cu­laire. Federer a été absent pendant long­temps et nous devrions toujours attendre quelque chose de spécial de sa part, mais nous savons tous combien il est diffi­cile de revenir, et à l’âge de 40 ans. Nous verrons ce qui se passe. Comme je l’ai toujours dit : je ne me suis pas inquiété lorsque nous étions à égalité et je ne m’in­quiète pas aujourd’hui lorsque j’ai deux longueurs d’avance. Je veux juste conti­nuer à jouer », a affirmé Nadal lors d’une inter­view accordée à l’ATP.