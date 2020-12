Après la décoration reçue par la ville de Madrid, Rafael Nadal a participé à El Hormiguero, un show télévisé connu en Espagne. Il a donc été questionné sur tous les sujets de sa vie de champion. Celui de la défaite qui hante les esprits des joueurs de tennis a donc été abordé. Là encore, l’approche de Rafa est assez pragmatique.

L’Espagnol sait qu’elle existe, et il a décidé d’en faire un allié plutôt qu’un ennemi. Sa « technique » est de considérer qu’elle peut arriver à n’importe quel moment, que l’on soit favori, en forme, ou pas. « La victoire ou la défaite fait partie de notre vie quotidienne et doit être acceptée. Je ne suis pas forcément excité quand je vais bien, quand je suis en grande forme. De ce fait, j’essaye aussi de ne pas être totalement détruit quand les choses ne vont pas bien. Je m’efforce d’être stable émotionnellement, de me situer au milieu car je sais que la stabilité émotionnelle est très importante surtout dans notre sport. Quand je perds, bien sûr je suis négatif et triste, mais pour être honnête, je vis chaque jour avec le sentiment que je risque de perdre. Il est évident que j’ai confiance en moi, mais la défaite est toujours une option, une possibilité »