Dans le cadre de la conférence de presse liée à l’inauguration de son académie au Koweit, Rafael Nadal a été interrogé sur ce que l’on appelle le money time. L’idée était de savoir si gérer ces moments est quelque chose d’innée ou pas. La réponse de l’Espagnol est plutôt claire à ce sujet : « Soit on pense que c’est naturel, soit on ne le pense pas. Ce que je sais, c’est que cela se travaille et que l’entraînement y contribue, c’est pour cela que je mets autant d’intensité dans mes séances. Cela me prépare à gérer ce genre de situations et surtout à l’idée de maitriser mes émotions. C’est là que ça se joue. Personnellement, je travaille cela jour après jour, l’idée c’est finalement de ne jamais renoncer, de toujours chercher à progresser même après une défaite. Dans le tennis il y a plusieurs formes de talent, et ma ligne directrice, est de ne pas me frustrer, d’avoir toujours à l’esprit le fait de vouloir progresser. Après, je pense aussi qu’il faut être bien entouré, avoir un bon team autour de soi auquel on fait confiance pour parvenir à se challenger en permanence. »



De votre envoyé spécial au Koweit