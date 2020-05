Lors de son entretien avec José Luis Clerc pour ESPN, Rafael Nadal a livré, selon lui, le secret de la réussite exceptionnelle du Big 3. Un amour du jeu qui leur a permis d’obtenir les succès et cette longévité.

Alors, l’Espagnol a été interrogé sur la nouvelle génération et le numéro 2 mondial se réjouit d’avoir ce choc des générations : « La réalité est qu’ils sont là maintenant. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se battent pour le sommet et qui gagnent des tournois importants. Ils n’ont pas pu encore le faire en Grand Chelem, mais il y a une très belle bagarre entre les jeunes et les vieux, qui je l’espère, continuera le plus longtemps possible. » Le Majorquin a affronté à deux reprises en finale d’un Grand Chelem Dominic Thiem. C’était à Roland-Garros en 2018 et 2019.