Rafael Nadal ne fait jamais les choses à moitié, même pour un simple match exhibition.
Alors qu’il fera son grand retour sur les courts, ce samedi 3 octobre, à l’occasion des 10 ans de son académie où deux équipes de quatre joueurs s’affronteront (Rafael Nadal, Richard Gasquet, Carlos Moya, David Ferrer d’un côté et Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin de l’autre), le maître des lieux s’entraîne comme un joueur professionnel depuis plusieurs jours.
Et les quelques vidéos qui circulent de lui sur les réseaux sociaux impressionnent les observateurs, comme notre confrère espagnol, Seba Torres.
Lo que estoy extrañando a Rafa Nadal estos días, no tiene sentido. Además con los videos de los últimos días, más aún. Siento que estoy viendo a un Rafa de hace 7 u 8 años, se lo ve espectacular.— Seba Torres (@sntorres7) September 29, 2026
Es increíble como ama este deporte, hace 2 años no agarraba una raqueta y ahora te…
« Ce qu’on voit de Rafa Nadal ces jours‐ci n’a pas de sens. Et encore plus avec les vidéos de ces derniers jours. J’ai l’impression de revoir le Rafa d’il y a 7 ou 8 ans, il est spectaculaire. C’est incroyable à quel point il aime ce sport : il y a deux ans, il ne tenait plus une raquette, et aujourd’hui, on a l’impression qu’il est prêt à revenir. Son engagement est impressionnant : il s’est mis en pleine forme pour une exhibition. Il est au top, très mobile, et ses coups restent parfaits. Le temps nous vole tout ce qu’il y a de beau, j’ai du mal à croire que Rafa ait déjà pris sa retraite. Son retour sur les courts sera en tout cas un grand moment. Sa présence restera toujours unique, et il possède l’un des esprits les plus gagnants qu’on ait jamais vus. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 14:20