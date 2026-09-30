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Nadal impres­sionne à l’en­traî­ne­ment avant son retour sur les courts : « J’ai l’im­pres­sion de revoir le Rafa d’il y a 7 ou 8 ans, il est spectaculaire »

Par
Thomas S
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Rafael Nadal ne fait jamais les choses à moitié, même pour un simple match exhibition.

Alors qu’il fera son grand retour sur les courts, ce samedi 3 octobre, à l’oc­ca­sion des 10 ans de son académie où deux équipes de quatre joueurs s’af­fron­te­ront (Rafael Nadal, Richard Gasquet, Carlos Moya, David Ferrer d’un côté et Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin de l’autre), le maître des lieux s’en­traîne comme un joueur profes­sionnel depuis plusieurs jours. 

Et les quelques vidéos qui circulent de lui sur les réseaux sociaux impres­sionnent les obser­va­teurs, comme notre confrère espa­gnol, Seba Torres. 

« Ce qu’on voit de Rafa Nadal ces jours‐ci n’a pas de sens. Et encore plus avec les vidéos de ces derniers jours. J’ai l’im­pres­sion de revoir le Rafa d’il y a 7 ou 8 ans, il est spec­ta­cu­laire. C’est incroyable à quel point il aime ce sport : il y a deux ans, il ne tenait plus une raquette, et aujourd’hui, on a l’im­pres­sion qu’il est prêt à revenir. Son enga­ge­ment est impres­sion­nant : il s’est mis en pleine forme pour une exhi­bi­tion. Il est au top, très mobile, et ses coups restent parfaits. Le temps nous vole tout ce qu’il y a de beau, j’ai du mal à croire que Rafa ait déjà pris sa retraite. Son retour sur les courts sera en tout cas un grand moment. Sa présence restera toujours unique, et il possède l’un des esprits les plus gagnants qu’on ait jamais vus. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 14:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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