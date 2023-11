Journaliste spécia­lisé dans le tennis pour le journal espa­gnol El Pais, Alejandro Ciriza est égale­ment l’auteur d’un livre sur Rafael Nadal, « Vamos, Rafa ! » (Conecta, 2023), dans lequel il raconte des détails méconnus de la vie de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Récemment inter­rogé par nos confrères de Clay, le biographe est notam­ment revenu sur la manière dont l’Espagnol avait dû faire évoluer son jeu pour écono­miser un corps fragile. Et il en a profité pour comparer son compa­triote à Novak Djokovic.

« Oui, c’est sa nature, sa façon d’in­ter­préter le jeu, le tennis. Avec le temps, il a dû apprendre à jouer diffé­rem­ment. Son évolu­tion a été très inté­res­sante, parce que si vous regardez Nadal quand il avait 18–20 ans, il était fantas­tique, n’est‐ce pas ? En termes de couver­ture du court, il était tout en jambes, il avait une force brutale, une énergie pure, c’était de l’adré­na­line absolue. Aujourd’hui, nous avons un Nadal mature qui applique beau­coup plus d’in­tel­li­gence à son jeu. Je pense qu’il est l’un des joueurs les plus intel­li­gents sur un court de tennis, et au niveau stra­té­gique, il est le plus intel­li­gent. Il inter­prète mieux les matchs que Djokovic, il trouve des solu­tions à la volée mieux que quiconque. C’est pour­quoi j’ai envie de dire qu’il est plus qu’un joueur physique, il s’est amélioré dans prati­que­ment tous les domaines : son coup droit est son coup de maître, il a beau­coup amélioré son revers, il a appris à mieux servir, à mieux se déplacer, à mieux inter­préter. C’est un joueur de tennis très dominant. »