Dans la longue inter­view accordée à un maga­zine japo­nais, Rafael Nadal fait quelques révé­la­tions sur sa riche carrière et sur son avenir.

Il revient aussi sur les joueurs qui l’a admirés et qui lui ont permis de devenir le joueur que l’on connait : « Quand j’étais enfant, j’étais un grand fan de Pete Sampras et Andre Agassi, et j’ado­rais regarder le match entre eux. J’ai appris un style de jeu agressif de Sampras et un esprit combatif d’Agassi. Le match entre eux était très inspi­rant car ce sont deux types diffé­rents, et bien sûr j’ai égale­ment été influencé par mon entraî­neur actuel Carlos Moya ».