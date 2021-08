La douleur était trop forte. Rafael Nadal, peu à l’aise à Washington, forfait pour Toronto, rentrait en Espagne en espé­rant revenir aux Etats‐Unis pour l’US Open. Il n’en sera rien. Comme pres­senti, l’Espagnol, touché au pied gauche, a mis fin à sa saison 2021 ce vendredi.

« Après en avoir discuté avec l’équipe et la famille, cette déci­sion a été prise et je pense que c’est la voie à suivre pour essayer de récu­pérer et bien récu­pérer. Cela fait une année que j’ai raté des choses qui comptent beau­coup pour moi, comme Wimbledon, comme les JO… », a d’abord regretté Rafa avant de faire des révé­la­tions sur cette fameuse bles­sure au pied gauche.

« Au final, j’ar­rive à la conclu­sion que ce dont j’ai besoin c’est de temps pour récu­pérer, changer une série de choses, essayer de comprendre quelle a été l’évo­lu­tion de mon pied ces derniers temps, ce n’est pas une nouvelle bles­sure, c’est une bles­sure que j’ai depuis 2005, qui ne m’a pas empêché de déve­lopper ma carrière spor­tive pendant toutes ces années. Il est vrai que je sais depuis un moment que les choses ne se passent pas comme elles le devraient, comme nous le souhai­te­rions tous. Il est temps de prendre des déci­sions, cher­cher un type de trai­te­ment légè­re­ment diffé­rent. Trouver une solu­tion à ce problème ou au moins l’amé­liorer afin de conti­nuer à avoir des options pour les prochaines années. »

Rafael Nadal termine son message en indi­quant à quel point il est motivé pour revenir et profiter du circuit encore quelques années. C’est tout ce qu’on lui souhaite.