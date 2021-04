À 34 ans, (35 le 3 juin prochain), Rafael Nadal dégage toujours cette force incroyable sur terre battue. Même bous­culé et défait à Monte‐Carlo contre Andrey Rublev, il a trouvé les ressources pour remporter un 12e titre à Barcelone. Tout cela en battant le joueur du moment, Stefanos Tsitsipas, au terme d’une finale de plus de 3h30 de jeu. Les fautes se font (peut‐être) plus fréquentes, mais le Majorquin paraît toujours aussi puis­sant et diffi­cile à déborder. Le numéro 2 mondial en profite donc pour régler quelques comptes…

« Pendant de nombreuses années, j’ai entendu dire que j’au­rais une courte carrière à cause de mon style de jeu. Au final, je suis toujours là, je me bats pour les plus grands titres, j’aime le tennis. J’en suis fier », a clamé Rafael Nadal. Grand respect.