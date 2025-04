Retraité des courts depuis un peu plus de quatre mois, Rafael Nadal a fait un nouvel aveu lors d’une confé­rence sur la perfor­mance spor­tive et la santé au sein de l’uni­ver­sité éponyme à Madrid. Des propos relayés par Tennis365 :

« Gagner ou perdre sont des circons­tances que l’on ne peut pas contrôler. J’ai perdu ma compé­ti­ti­vité et cela m’agace. Quand je vais jouer au golf, je ne suis plus aussi concentré. Je ne comprends pas que l’on joue sans but. Je me suis toujours consi­déré comme un compé­ti­teur et je préfère me battre plutôt que de gagner faci­le­ment. Lorsque vous prenez votre retraite, votre corps fait une pause, mais je me sens déjà plus centré. Mais la retraite n’a pas été une mauvaise chose pour moi, je l’ai bien gérée. »